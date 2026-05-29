Procurorii au deschis dosar penal după atacul cu dronă din Galați: sunt vizate fapte extrem de grave

Sursă: Realitatea.net

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați s-au sesizat din oficiu în cursul nopții și au deschis un dosar penal în urma exploziei dronei rusești. Anchetatorii au început cercetările pentru mai multe fapte deosebit de grave, printre care încălcarea Codului aerian, distrugere și tentativă la omor calificat.

Din verificările făcute la fața locului, procurorii au stabilit că drona militară s-a prăbușit pe blocul de locuințe și a explodat în jurul orei 01:50. Deflagrația a distrus complet un apartament situat la etajul zece al clădirii și a provocat răni celor două persoane care se aflau în acel moment în locuință. Reprezentanții parchetului au transmis că vor continua cercetările și vor oferi noi informații pe măsură ce ancheta înaintează.

Ce au stabilit anchetatorii până în acest moment

„Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați s-au sesizat din oficiu în cursul nopții de 28-29 mai 2026 cu privire la explozia unei drone cu încărcătură militară, de proveniență rusească, în centrul municipiului Galați. În dosarul penal deschis în urma deflagrației procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 117 alin. 2 din Codul aerian (Legea nr. 21/2020), a infracțiunii de distrugere, precum și a tentativei la omor calificat.

Din cercetările efectuate până în prezent la fața locului a rezultat că drona militară s-a prăbușit pe un bloc de locuințe și a explodat în jurul orei 1,50, având drept consecință distrugerea unui apartament de la etajul 10 al imobilului și cauzarea de leziuni traumatice celor două persoane aflate în apartament. Vom informa opinia publică pe măsura derulării evenimentelor”, au transmis procurorii.