O misiune uriașă de căutare a fost lansată cu salvatori americani și canadieni, care acum se întrec contra - cronometru pentru a localiza submersibilul, după ce acesta a dispărut duminică, 18 iunie, la aproximativ 700 km sud de Newfoundland, Canada.

Mica navă transporta cinci persoane la bord și era operată de OceanGate Expeditions, care a confirmat că folosește wifi-ul Starlink de la Elon Musk pentru comunicații pe mare, scrie Unilad.

În cadrul unei conferințe de presă de luni, 19 iunie, contraamiralul John Mauger a spus că Garda de Coastă a SUA lucrează „cât mai mult posibil” pentru a localiza submarinul.

„O căutare marină frenetică este în desfășurare pentru un submersibil turistic dispărut, care nu a fost văzut de când s-a lansat”, a spus oficialul american, adăugând că Garda de Coastă a fost anunțată despre dispariția sa în după-amiaza zilei de duminică 18. Iunie.

„Lucrăm cât mai mult posibil pentru a pune în aplicare toate bunurile pentru a încerca să găsim submersibilul. Am început imediat să mobilizăm forțe pentru a căuta atât suprafața apei, din aer, cât și pentru a detecta orice nave sub apă. Am efectuat o căutare cuprinzătoare pentru a găsi acești oameni”, a mai spus contraamiralul.

Mica navă dispunea de cinci locuri, inclusiv un pilot și un „expert în conținut”, precum și trei clienți care au plătit bani frumoși pentru călătorie. Unul dintre acei clienți este miliardarul britanic Hamish Harding, potrivit fiului său vitreg. De asemenea, un tată și un fiu din Marea Britanie se aflau și ei la bordul submersibilului dispărut, a confirmat familia acestora. Shahzada Dawood, în vârstă de 48 de ani, și fiul său Sulaiman Dawood, în vârstă de 19 ani, se aflau pe vasul dispărut, iar cei dragi au lansat o declarație în acest sens.

„Fiul nostru Shahzada Dawood și fiul său, Suleman, au pornit într-o călătorie pentru a vizita rămășițele Titanicului din Oceanul Atlantic. Contactul a fost pierdut și există puține informații disponibile. Suntem foarte recunoscători pentru îngrijorarea arătată de colegii și prietenii noștri și am dori să cerem tuturor să se roage pentru siguranța lor, acordând în același timp intimitate familiei.”

Firma care operează aceste călătorii sub apă, OceanGate, a confirmat că submersibilul dispărut folosea sateliții Starlink de la Musk pentru comunicațiile sale pe mare.

Compania a postat pe Twitter la începutul acestei luni (1 iunie): „În ciuda faptului că ne aflăm în mijlocul Atlanticului de Nord, avem conexiunea la internet de care avem nevoie pentru ca operațiunile noastre de scufundare #Titanic să fie un succes - mulțumesc@Starlink!”