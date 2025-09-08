Îngrijorarea angajaților Oficiului Național al Registrului Comerțului a apărut în momentul în care un document de uz intern menționa că „Ministerul Justiției ne-a informat că, pentru trimestrul III din 2025, nu au fost identificate fonduri necesare la Titlul I – Cheltuieli de personal, iar alocările aprobate sunt sub nivelul solicitat de instituția noastră”.





Pe fondul tensiunilor și al incertitudinii, luni a avut loc o întâlnire a ministrului Justiției, Radu Marinescu, cu o serie de reprezentanți ai Sindicatului Angajaților din Oficiul Național al Registrului Comerțului și cu șefii instituției. La final, atât ministrul, cât și sindicatele au anunțat că, în urma asigurărilor primite de la Ministerul Finanțelor, „în acest moment, nu mai există nicio problemă în ceea ce privește acordarea integrală a drepturilor salariale”.

Ulterior, un alt document prezentat de Realitatea Plus și semnat de către directorul ONRC, Luiza Mardare, prezintă situația ceva mai nuanțată: „Ca urmare a semnalării acestor dificultăți, au fost identificate soluții pentru deblocarea fondurilor, urmând ca diferența de 17% să fie asigurată și virată în termen de cel mult o săptămână.”

Rectificarea bugetară ar urma să aibă loc în cel mult două săptămâni, iar vicepremierul Tanczos Barna a precizat că anul 2025 va fi primul în care instituțiile nu vor mai primi bani suplimentari la rectificare, fiind obligate să se încadreze în bugetele deja alocate.

.Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan a precizat că există dezechilibre majore la bugetele pentru Sănătate și Educație.