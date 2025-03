„Cred că a fost un an greu pentru mulţi dintre colegii noştri procurori, dar şi pentru victimele multor infracţiuni a fost, de asemenea, un an greu şi cred că principala problemă cu care ne-am confruntat şi noi, în cadrul Consiliului, şi dumneavoastră, a fost o lipsă de personal la anumite niveluri ierarhice, mai ales în unele parchete judeţene, parchete de pe lângă tribunale. Mie îmi place să spun parchete judeţene pentru că aceasta este aria lor de competenţă şi aceste probleme probabil nu vor fi rezolvate prea curând. Trebuie să menţionăm aici situaţia unor parchete, cum ar fi Parchetul Tribunalului Galaţi, unde este un singur procuror, Parchetul pe lângă Tribunalul Brăila, unde sunt doi procurori, Parchetul pe lângă Tribunalul Olt, unde sunt patru procurori, şi exemplele pot continua pentru că sunt multe parchete de pe lângă tribunale, Caraş-Severin, de asemenea, sunt trei procurori, sunt multe parchete de pe lângă tribunale aflate în pragul dispariţiei de facto”, a declarat Claudiu Sandu, marţi, la bilanţul Parchetului General.

El a explicat de ce s-a ajuns în astfel de situaţii: „calitatea precară a legii”

„Cauza este calitatea precară a legii. (...) Faptul că mediul politic este refractar în a modifica Legea justiţiei (...) conduce la situaţii cu care mai devreme sau mai târziu ne vom întâlni. Şi dispariţia, de fapt, a unui parchet de pe lângă tribunal ar putea conduce la o nouă realitate cu care nu ne-am mai confruntat şi pentru care Consiliul Superior Magistraturii nu are pârghii legale să intervină. Ne-am dori să le avem, dar nu le avem. Singura pârghie pe care am avut-o şi am uzitat-o a fost aceea de a încerca de la preluarea mandatului să convingem miniştrii Justiţiei care s-au perindat să modifice legea, să scadă vechimea necesară pentru promovare a magistraţilor astfel încât să putem completa locuri care ştiam din start că vor deveni din ce în ce mai puţini procurori pe nivelul de parchete de tribunale şi să reuşim să aducem oameni mai tineri cu care să completăm acele locuri. Nu am reuşit să modificăm legea şi iată-ne în situaţia în care la Parchetul Tribunalului Galaţi este un singur procuror şi acela promovabil. Prin urmare, cred că aceasta este o problemă mare a sistemului judiciar”, a transmis Claudiu Sandu.

O altă problemă identificată de vicepreşedintele CSM a fost neocuparea unor funcţii de conducere.

„Cred că aţi observat cu toţii că Secţia de procurori face demersuri intense pentru a convinge colegii noştri să se înscrie la aceste funcţii de conducere, fie să se înscrie la funcţie de prim-procurori sau procurori generali, urmând a parcurge toate etapele acestui concurs, fie să se înscrie la procedurile de numire care se fac în faţa secţiei de procurori şi care constă doar într-un interviu. În ultimul timp, aceasta însemnând ultimele şase luni, numărul interviurilor a crescut vertiginos, ceea ce înseamnă că foarte multe unităţi de parchet, inclusiv DNA şi DIICOT, au înţeles această necesitate de a ocupa funcţie de conducere şi au procedat ca atare”, a mai transmis vicepreşedintele CSM.

El s-a referit şi la parchetele mici, care nu prea îşi mai justifică existenţa.

„În mod corect, domnul procuror general a observat că mai există o problemă, şi anume problema parchetelor mici care nu prea îşi justifică existenţa. Ne aflăm în ultimii 35 de ani într-o lipsă a vreunei reforme reale judiciare care a perpetuat această existenţă a unor instanţe şi parchete mici în localităţi care nu mai au locuitori, au foarte puţini locuitori, cu număr mic de dosare, care nu justifică existenţa în condiţiile în care parchete mari, cu număr mare de dosare, au un volum de muncă mult mai mare. De asemenea, Consiliul nu are pârghii legale pentru a echilibra această situaţie, astfel încât la salarizare egală sunt procurori care muncesc dublu sau triplu decât alţi procurori. Şi aceasta este o realitate, indiferent dacă ne place sau nu”, a mai afirmat Claudiu Sandu.