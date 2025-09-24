Poliţiştii fac, miercuri, verificări în cazul mesajelor de ameninţare care continuă să fie trimise la şcoli şi unităţi medicale.

La ora transmiterii acestei ştiri, poliţiştii verifică o persoană dacă este cumva cea care a trimis mesajele de ameninţare la şcoli şi unităţi medicale din întreaga ţară. Din primele informații, ar fi vorba despre un adolescent de 17 ani din Capitală, susțin surse citate de News.ro.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă minorul are o legătură directă cu transmiterea e-mailurilor de eaenințare sau dacă a colaborat cu alte persoane implicate în această acțiune.

Sute de mesaje care vizează şcoli şi unităţi medicale din întreaga ţară au începând să fie trimise începând din weekend-ul care a trecut.

Duminică seară s-au primit primele mesaje de ameninţare care fac referire la ”un masacru”.

„Luni dimineața (astăzi - n.r.), voi intra în școala voastră cu două Pistoale Beretta Px4 Storm să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni. Toți meritați să suferiți, eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viața, așa că este timpul să vă simțiți și voi la fel. Abia aștept să vă omor”, este mesajul venit de pe un email al cărui expeditor s-ar numi „Angela”.

Drept urmare, directorii unităților de învățământ au fost îndemnați de inspectorul școlar al Sectorului 2 să sesizeze Poliția. De asemenea, agenților de pază li s-a transmis să nu permită intrarea în incinta unității de învățământ a vreunei persoane străine.

În urma acestui email, toate autoritățile au fost sesizate.