Anca Alexandrescu, despre interviul EXCLUSIV cu Dragnea, din închisoare: ”Sunt dezvăluiri fără precedent”

”Efectiv, i se interzice dreptul de a vorbi, deși sunt mulți jurnaliști care au cerut un interviu cu Liviu Dragnea. Am făcut multe demersuri în acest sens. Am încercat toate variantele, am solicitat la Administrația Penitenciarelor și abia ieri a fost aprobată cererea mea, astăzi dimineață am înregistrat pe skype și urmează, la ora 18.00, să difuzăm interviul. Sunt câteva ore de interviu”, a spus Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS.

Aceasta a spus că mulți vor ”tremura” până la ora interviului și la cele care vor urma.

”Va urma un interviu cu Irina Tănase. Urmează nume importante, șefi din servicii, din foarte multe instituții”, a mai spus Anca Alexandrescu.

Interviul va fi difuzat joi, începând cu ora 18.00, la Realitatea PLUS.