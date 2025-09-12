Kiwi a devenit primul fruct proaspăt care a obținut o certificare oficială de sănătate recunoscută de Uniunea Europeană. Astfel, ambalajele și reclamele pot menționa beneficiile consumului de kiwi, dacă porția zilnică este de cel puțin 200 g, adică aproximativ două fructe. De asemenea, studiile științifice confirmă efectul benefic al kiwi-ului verde asupra tranzitului intestinal, potrivit Corriere della Sera.

Regulamentele europene permit această mențiune doar pentru fructele proaspete verzi, fie întregi, fie curățate și/sau feliate, cu cel puțin 200 g de pulpă, deoarece efectul se obține cu această cantitate zilnică.

Certificarea alimentelor: un proces strict la nivel european

Obținerea unei mențiuni de sănătate nu este ușoară, fiind mai simplă pentru ingrediente precum vitaminele. În trecut, reclamele alimentare puteau face afirmații fără restricții, inducând consumatorii în eroare.

În prezent, regulile sunt stricte: compania sau asociația de producători depune o cerere care include afirmația, datele științifice și informații despre aliment. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) evaluează dovezile, verificând dacă produsul este bine definit, relația cauză-efect demonstrată și efectul măsurabil. Dacă EFSA emite aviz pozitiv, Comisia Europeană, împreună cu statele membre, decide autorizarea afirmației.