Incidentul s-a produs într-o secție de votare din București, iar bărbatul susține că nu-și dăduse seama de expirarea documentului, însă autoritățile au încadrat fapta ca fraudă la vot.​

În paralel, în județul Constanța, un bărbat a fost surprins fotografiind buletinul de vot la secția nr. 479 din localitatea Lumina și a primit o amendă de 600 de lei, după ce a invocat o apăsare accidentală.

Alegerile parțiale se desfășoară astăzi, 7 decembrie 2025, în București – pentru primar general pe următorii 2 ani și jumătate –, în Buzău și alte 12 localități, cu aproape 1,8 milioane de alegători înscriși doar în Capitală.​

La nivel național, sunt organizate 1.771 de secții de votare, iar în Constanța, de exemplu, 2.603 alegători în Dobromir și 10.548 în Lumina. Procesul electoral este monitorizat cu Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV), care semnalează tentativele de vot multiplu.

Până acum, nu au fost raportate alte incidente majore, deși MAI a primit zece sesizări în preziua votului, majoritatea pentru propagandă electorală.