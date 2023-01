Elicopterul s-a prăbușit lângă o grădiniță din Brovarî, în apropierea Kievului. În urma impactului tot echipajul aeronavei a murit, inclusiv ministrul Ucrainean de Interne și adjunctul său. Potrivit autorităților, eclicopterul aparținea Serviciului de urgență de stat și se afla în misiune.

🇺🇦 — BREAKING: 16 people including Ukraine's interior Minister, his deputy and two children, were killed after the Minister’s helicopter crashed into a kindergarten outside Kyiv in the town of Brovary. pic.twitter.com/f3vJBRllWd