Imaginile publicate de canalul Al Arabiya arată un grup de oameni cu arme și steaguri, care intră pe o stradă în oraș, înconjurați de zeci de civili.

Canalul internațional de știri arab Al Arabiya susține că acestea sunt imagini cu talibanii la intrarea lor în Kabul duminică dimineață.

The Taliban have started entering #Kabul from all sides, according to the Afghan interior ministry. https://t.co/vkXMNqf5fb pic.twitter.com/LOm3o260KR

Multe magazine și piețe s-au închis, iar unii oameni spun că sunt foarte îngrijorați. Multe birouri guvernamentale sunt închise, iar armata și poliția își părăsesc posturile de serviciu din anumite locuri ale orașului.

Traficul este blocat pe mai multe artere de circulație ale orașului, iar oamenii se grăbesc și fug spre casele lor.

Capital Kabul right now, Traffic blocked, everyone is in a hurry and are rushing to their homes.#Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/QqDXwUm5c7