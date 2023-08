Luminiţa Popescu, avocata tânărului care a omorât două persoane în accidentul rutier de la 2 Mai, a declarat jurnaliştilor, că acesta a recunoscut că a consumator droguri, dar a precizat că el nu este consumator, ci a primit drogurile în Vama Veche, unde venise la o petrecere. Apărătoarea acestuia a mai afirmat că tânărul s-a prelevat de dreptul de a nu da nicio declaraţie şi a adăugat că starea sa de spirit este una proastă, că a realizat ce a făcut şi îi pare rău.

Luminiţa Popescu a declarat jurnaliştilor duminică, faptul că tânărul respectiv nu este fiu de beizadea, aşa cum a apărut în mediul online.



„A realizat ulterior ce a făcut. Îi pare rău. Nu este nici tipul de persoană care s-a vehiculat în zona online, tot ceea ce s-a scris şi s-a spus au fost informaţii de pe anumite imagini. Nu este fiu de beizadea, aşa cum s-a precizat. Părinţii nu sunt oameni cu bani care nu au ce face eu ei şi îi dau copilului să se drogheze, sub nicio formă. Sunt nişte oameni simpli, normali. (...) A recunoscut că a consumat droguri. Urmează să vedem acum persoana care i-a dat. Este o poveste mult mai lungă, mult mai gravă, din punctul meu de vedere şi urmează a se descoperi ce s-a întâmplat”, a povestit avocata.



Ea a fost întrebată dacă a fost pentru prima oară când clientul său a consumat droguri.



„Da, din câte am înţeles, nu este consumator. Le-a primit în Vama Veche”, a precizat Luminiţa Popescu.



Ea a adăugat că tatăl băiatului nu era cu el în Vama Veche, tânărul a venit singur acolo, la o petrecere şi nu era cazat în staţiunea respectivă. Avocata a mai fost întrebată dacă tânărul îşi aminteşte ceva în legătură cu accidentul rutier.



„Deocamdată, s-a prevalat de dreptul de a nu da nicio declaraţie. Urmează ca pe parcurs să dea o declaraţie. (...) Starea lui de spirit este una proastă. A realizat ce a făcut, îi pare rău, plânge într-una. A fost o greşeală, îi pare foarte rău şi urmează să tragă consecinţele. (...) Părinţii sunt distruşi. Ce poţi să spui ca părinte în situaţia de faţă? (...) Tatăl ştia că merge în Vama Veche, mama nu ştia. Problema este că ce am vrut să clarific că ceea ce s-a spus şi s-a scris nu este real. Şi corect atât pentru părţile vătămate, cât şi pentru el ca inculpat ar fi ca aceste informaţii să fie cât de cât apropiate de realitate”, a mai transmis avocata.



Luminiţa Popescu a precizat că maşina implicată în accident aparţine tatălui tânărului.



„Am spus că sunt oameni simpli, oameni care nu au crescut un copil răsfăţat căruia i-au dat bani pentru droguri. Tatăl lui are două maşini, maşina pe care aţi văzut-o în fotografiile de pe Facebook este maşina tatălui. Maşina pe care o conducea este tot a tatălui. El nu are nimic pe numele lui. Doar ce a terminat liceul, se pregătea să intre la facultate”, a afirmat avocata.



Ea a menţionat că familia tânărului care a provocat accidentul şi-a manifestat disponibilitatea de a-i ajuta pe cei care au fost răniţi în evenimentul rutier.



„Va suporta rigorile legii. Nu este uşor să ai pe conştiinţă doi copii morţi. Din partea părinţilor există această deschidere de a ajuta aceşti copii care sunt în spital şi bineînţeles de a lua legătura cu familiile celorlalţi”, a mai declarat Luminiţa Popescu.



Tânărul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile duminică, de Judecătoria Mangalia, iar avocata sa a anunţat că nu va contesta această decizie.