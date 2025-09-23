Acestea se află pe Calea Crângași (între Gen. Petre Popovăț și Pasajul Grant) și Șoseaua Cotroceni (între Prof. Dr. Gheorghe Marinescu și Splaiul Independenței).

"Rezultatul e clar: autobuzele și troleibuzele câștigă timp, oamenii ajung mai repede unde au treabă. Știu cât de mult contează să nu mai pierzi ore bune în trafic. De aceea pregătim și alte artere pentru benzi unice: Lascăr Catargiu, Drumul Taberei, Bd. Regele Mihai I și Strada Polonă. Bucureștiul are nevoie de soluții simple, dar eficiente", a scris edilul interimar, marți, pe Facebook.

Bujduveanu a declarat, luni, că Primăria Capitalei are în lucru 12 kilometri de bandă unică pentru transportul în comun, dar că acestea vor fi implementate gradual.

"La nivelul municipiului București avem peste 50 de kilometri de bandă unică pentru transportul comun, ceea ce face ca pe un traseu de pe axa nord-sud a Bucureștiului poți câștiga mai mult de 30 de minute dacă folosești transportul în comun. Viziunea noastră este ca bucureștenii să nu fie forțați să lase mașina, ci să aleagă să meargă cu transportul în comun, pentru că este mai modern, mai rapid, este mult mai eficient decât mașina proprie, nu trebuie să găsești loc de parcare", a explicat Bujduveanu, pentru Radio România Actualități.