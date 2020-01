Primarul Firea, plângere penală pe numele ministrului mediului

"Am pregătit plângerea împotriva ministrului Mediului, pentru că a indus panica în rândul populaţiei, afirmând în emisiuni televizate şi reluând pe pagina de socializare că în Bucureşti cetăţenii ar trebui să poarte mască de protecţie şi că se respiră otravă. Consider că a avut sau are un interes şi politic şi patrimonial", a spus Firea, la sediul Primăriei Capitalei.



În opinia ei, afirmaţia ministrului Mediului induce panică în rândul populaţiei şi ''pune pe fugă sistemul investiţional''.



Referitor la faptul că ministrul Mediului nu a venit la PMB, unde l-a invitat vineri la o întrevedere, Firea a menţionat că prezenţa sa ar fi fost "o formă de respect" faţă de români şi de bucureşteni.