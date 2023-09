Un primar dintr-o comună din județul Teleorman se află sub tirul acuzațiilor pentru hartuire sexuala:

“A venit spre mine si mi-a pus mana pe umeri, ca sa ma ia in brate. Mi-a spus ca el nu credea ca am 17 ani, ca arat prea bine pentru varsta mea, si ca sa iesim sa facem sex sau dragoste”, a spus victima

Prietenul fetei a povestit la Realitatea Plus cum a decurs actiunea edilului

“A tras intr-un fel de ea ca sa o sarute, a prins-o de umeri ca sa o sarute, prietena mea l-a respins, Dumnealui a incercat si a doua oara, a strans-o mai tare si a pupat-o pe ambii obraji. Prietena mea l-a intrebat ce inseamna asta iar dumnealui i-a spus ca asa se face la prima intalnire.”

Amenintarile care au urmat plangerii

De indata ce prietena sa i-a povestit despre actiunea primarului, tanarul a sunat la numarul de urgenta

“Am sunat la 112, dupa ce am vorbit la 112, domnul primar a venit la mine sa ma intrebe de ce am sunat la 112. Adica el deja a fost instiintat de la politie ca eu am facut o sesizare impotriva lui. A venit primarul mai intai, de abia apoi a venit politia. Mi-a zis ca chiar era nevoie sa sun la 112, sa fac atata tam-tam, atata propaganda, pentru ca oricum nu s-a intamplat nimic, ca el nu a avut nici o intentie, ci doar sa vorbeasca cu ea.”

Iar amenintarile nu s-au oprit aici. Tanarul a inceput sa fie asaltat de mesaje de amenintare

“Am primit astazi niste amenintari. Mi s-a dat mesaj de pe un numar necunoscut cu niste amenintari daca povestesc ceea ce s-a intamplat, daca declar mai departe public cele intamplate.

O minoră de 17 ani acuză că ar fi fost abuzată sexual de politicieni la tabăra de vară a AUR

Intrebat despre ce era vorba in mesaje, tanarul a raspuns: “Cand pun mana pe tine o sa fie grav de tine. Este greseala vietii tale, o sa fii marcat pe viata, nu mai iesi din casa, vin dupa tine.”

Primarul nu este la prima abatere

„Mai sunt doua fete, tot la fel. O fata de 15 ani a bagat-o in primarie, tot la fel, a incercat sa o sarute, fata l-a respins. Dupa dumnealui, a incercat sa-i dea 200 de lei sa o cumpere, fata l-a refuzat. Fata a vrut sa faca plangere, doar ca, va dati seama daca mie politia a vrut sa imi dea amenda ca am sunat la 112 si mi-au spus ca apelul meu la 112 e nejustificat” a mai spus prietenul victimei.

Reactia autoritatilor

"La data de 18 septembrie 2023, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București - Secția 21 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în executare două mandate de percheziție, la o adresă de domiclilu, precum și la sediul unei instituții, din județul Teleorman, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală.

În fapt, la data de 6 septembrie 2023, Secția 21 Poliție a fost sesizată cu privire la faptul că, la data de 21 august 2023, o minoră, în vârstă de 17 ani, beneficiară a unui centru de plasament, din Sectorul 6, ar fi fost agresată sexual de un bărbat.

În urma cercetărilor și investigațiilor efectuate, s-a stabilit că bănuit de comiterea faptei este un bărbat, în vârstă de 63 de ani, din județul Teleorman.

AUR, reacție după ce o minoră de 17 ani acuză că ar fi fost abuzată sexual de unii membri ai partidului

În urma perchezițiilor efectuate, la data de 18 septembrie 2023, au fost identificate și ridicate mai multe dispozitive electronice. De asemenea, bănuitul a fost depistat și condus la audieri.

Ulterior, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către Secția 21 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române", au anunțat autoritățile.

Autoritățile au deschis un dosar pentru agresiune sexuală în cazul primarului din Botoroaga, în urma unei sesizări.

Adolescenta, care potrivit explozivnews24.ro, se află în grija statului, într-un centru din București, venise pe perioada verii la domiciliul mamei sale, din satul Tunari, comuna Botoroaga.

Tânăra susține că primarul Mihail Cojocaru, în vârstă de 60 de ani, ar fi atins-o pe picior și ar fi încercat să o sărute, "măcar pe obraz, prietenește".

Se pare că fata de 17 ani, care a avut curajul să depună o plângere împotriva edilului nu ar fi singura ”victimă” a edilului. Alte 2 adolescente, în vârstă de 14 și, respectiv, 15 ani, au relatat pentru Exploziv24 News cum au fost abordate de primar și ce propuneri le-ar fi făcut, în schimbul unor sume de bani.

