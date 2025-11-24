Cum se justifică primarul?

Primarul Ghimbavului, Ionel Fliundra (PNL), a explicat că proiectul face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a viitorului parc, care va include alei pietonale, fântână arteziană și zone de relaxare pentru locuitori, majoritatea persoane vârstnice. Edilul a precizat că toaleta inteligentă este solicitată de comunitate și că, în administrația publică, investițiile nu sunt concepute pentru profit financiar, ci pentru funcționalitatea și confortul orașului.

„În sistemul public, investițiile nu sunt pentru a aduce bani, sunt pentru a crea funcțiuni orașului și pentru a moderniza orașul și pentru a fi prietenos cu cetățenii”, a subliniat primarul.

Cost comparabil cu un apartament

Prețul toaletei, 326.700 lei cu TVA (aproximativ 64.000 de euro), echivalează cu valoarea unui apartament cu două camere în zonă. Inițial, administrația intenționa achiziția a două astfel de toalete, cu un buget total de aproximativ 600.000 de lei. Primarul a explicat că suma a fost bugetată de câțiva ani, însă până acum nu existau locații potrivite pentru instalare.

Toaleta face parte dintr-un proiect de amenajare a parcului cu valoarea totală de 3,18 milioane lei, implementat de o firmă din Brașov. Primarul a menționat că proiectul urmărește transformarea fostei parcări într-o zonă pietonală complet reabilitată, cu spații verzi și facilități pentru locuitori.