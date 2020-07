Primarul Daniel Florea, despre cel mai mare proiect din Europa Centrală și de Est construit în Sectorul 5

„În Parcul Central, unde vor fi 252 de hectare de spațiu verde nou, vor fi plantați peste 6.000 de arbuști, a anunțat edilul Sectrului 5 al Capitalei. Alte investiții în sectorul 5 al Capitalei vor fi și trei baze sportive noi, dar și 10 km de linii noi de tramvai”, a anunțat edilul Sectorului 5 al Capitalei, la Realitatea PLUS.

Primarul Daniel Florea a explicat și cum va arăta al doilea proiect - parcul din zona Antiaeriană, dar și cu mse va face metrou usor intre Răzoare și Șoseaua Giurgiului.

„În afară de acest parc mai facem un parc de 50 de hectare în zona Antiaeriană. Și încă 50 de hectare de spatiu verde nou între blocuri.

Vom face acel drum ce va lega Ghencea de Șoseaua Alexandriei și Șoseaua Giurgiului și vom închide inelul median de circulație a Capitalei. Deja avem studiile făcute și am luat prin lege saptămâna trecuta o fosta cale ferata dezafectata de 7,5 km, pe care o vom transforma in drum si pe mijloc va fi un metrou usor care va face legatura intre Răzoare și Șoseaua Giurgiului”, promite Daniel Florea.

Parteneriat cu BERD și Banca Mondială pentru cel mai mare proiect din Europa Centrală și de Est

„Noi am făcut o strategie de dezvoltare integrată împreună cu Banca Mondială și cu BERD. Ei și-au exprimat disponibilitatea de a ne ajuta și în găsirea de finanțare și în găsirea de parteneri pentriu parteneriat public privat.

Săptămâna viitoare, miercuri sau joi, vom avea o discutie cu Banca Mondiala, BERD si cei mai mari investitori pe care i-au găsit și sperăm să anunțăm la începutul săptămânii viitoare, in jur de 15 iulie, și cum vom face parteneriatul public privat și cum va arata sectorul in perioada imediat următoare.

Investițiile acestea de 1,1 miliarde de euro se completează cu cele 1,8 miliarde de euro pentru care avem deja parteneriat cu BERD și Banca Mondială în zona Antiaeriană, unde vom construi aproximativ 40 de mii de locuințe, clădiri de birouri, maternitate, sală polivalenta și locuinte pentru tineri prin ANL.

Proiectul demareaza prin construirea drumului in acest an. ANL ar fi trebuit sa inceapa primele opt blocuri, deocamdata, din cauza pandemiei, inca nu s a intamplat asta, eu inca mai sper ca Ministerul Dezvoltării sa dea avizele sa incepem primele 8 locuinte in acest an pentru tineri , militari, profesori si medici.

In acest moment a intrat in linie dreaptă. Este cel mai mare proiect de dezvoltare urbană din Europa Centrală și de Est conform statisticilor Băncii Mondiale și Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare”, a mai explicat edilul.

Daniel Florea a vorbit și despre fluidizarea traficului în Sectorul 5, explicând că „în momentul în care vom face legătura care lipsește între strada Brașov, unde tramvaiul 41 se înfige în stadionul Steaua. Deci Ghencea, Alexandriei, Giurgiului vom scuti aproximativ 10 km de mers degeaba prin centrul orașului ca să mergi, de exemplu, de la Sibiu la Giurgiu”.

„De la Răzoare până la această cale ferată dezafectată vom face două lucruri: în primul rând vom desființa ghetourile și, în al doilea rând, vom face patru noi căi de intrare în București. Nu va mai fi nevoie să mai intri prin centru ca să mergi de la Giurgiu la Oltenita.

Prima parte a inelului median se va încheia în maximum un an, cele între Ghencea și Alexandriei.

Legea este trimisă la promulgare, aceasta cu șina. În momentul în care președintele o promulgă, ne apucăm direct de ea. Pentru că acei 7,4 km liniari a fost cale ferată dezafectată, infrastructura există, daca putea merge tranul, sigur va utea merge și tramvaiul și mașina și va fi gata foarte repede.

Eu cred că în maximum doi ani, prima parte a inelului median, cele intre Ghencea și Alexandriei va fi gata și va fi gata și această arteră de 7,4 dintre Răzoare și Giurgiu”, a mai promis primarul Daniel Florea, la Realitatea PLUS.