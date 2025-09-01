Primarul General al Municipiului București a convocat de urgență Comisia de ordine publică, iar avizul pentru protestul planificat pe 2 septembrie de către Asociația Noua Dreaptă și Partidul SOS România a fost anulat.

Inițial, documentația depusă de organizatori indica o temă legată de dezbaterea asupra Strategiei de incluziune a migranților - document care, reamintim, a fost deja retras din consultare publică. Ulterior, organizatorii au promovat în spațiul public mesaje explicit anti-imigranți, care incită la ură și discriminare.

Analiza comisiei a arătat că manifestarea ar încălca legislația în vigoare – O.U.G. nr. 31/2002 și Legea 60/1991 – interzicându-se expres adunările prin care se propagă idei extremiste, fasciste, rasiste sau care instigă la ură și violență.

„Nu voi permite ca Bucureștiul să fie folosit ca scenă pentru ură și dezbinare. Dreptul la protest este garantat și va fi respectat de fiecare dată, dar nimeni nu are voie să calce în picioare legea și să otrăvească societatea cu mesaje extremiste. Capitala este un oraș european, deschis și solidar - iar asta trebuie apărat cu fermitate”, a declarat Primarul General Stelian Bujduveanu.

Primăria Municipiului București reamintește:

•Libertatea de exprimare și dreptul la întrunire sunt fundamentale.

•Incitarea la ură și violență nu sunt și nu vor fi tolerate.

•Administrația Capitalei va acționa ferm și legal ori de câte ori sunt amenințate coeziunea socială și siguranța cetățenilor