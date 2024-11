Chiar dacă suntem în plin sezon al pregătirii proviziilor pentru iarnă, în fața tarabelor nu mai sunt cozile care erau odată. Varza, vedeta toamnei, nu se mai cumpără în cantități uriașe pentru a fi pusă la murat.

"Asa, ca pret, e foarte scumpa. Pentrut timpurile care au fost inca mai avem destule. Pun de toate. Mai putin, dar punem. Noi ne-am invatat sa punem", spune un roman.

"Am cumparat, suntem fericiti. ne ducem sa o punem la murat. 15 lei kg in comert. Pentru doua verze in magazine 26 e mult. Mai bine sa o pui tu", a declarat un cumparator.

De vină pentru explozia de prețuri ar fi seceta, spun legumicultorii. Aceștia sunt dispuși să mai lase din preț, în funcție de cantitatea care este cumpărată.

"Cam prost (merge vanzarea - n.r.). Cred ca lumea nu are bani. Si cu 3,50 si cu 4,0 lei. Depinde calitatea produsului. Tineretul nu prea pune. Suntem multumiti, ce sa zicem", afirma un vanzator.

Sunt și agricultori care preferă să mureze ei varza, însă, nici așa, nu reușesc să iasă în profit după munca de vara trecută.