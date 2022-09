Peste 13 milioane tone de dioxid de carbon sunt emise în atmosferă, an de an, în România, din cauza cimentului folosit în construcții. Nivelul uriaș al poluării se menține în țara noastră în fiecare an prin emisia dioxidului de carbon, aproape în aceeași cantitate în care este produs și cimentul, atât de folosit în construcții.