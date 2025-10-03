Șeful statului a subliniat că această lege urmărește să corecteze deficiențe acumulate de-a lungul timpului și să impună un mod mai riguros de gestionare a banului public. „Într-o perioadă în care mulți români fac eforturi și sacrificii, statul trebuie să fie primul care dă exemplu de cumpătare”, a precizat Nicușor Dan.

Tăierea schemelor de personal și limitarea privilegiilor

Noile reglementări aduc modificări importante în modul de funcționare al celor trei instituții. Sunt prevăzute reduceri ale schemelor de personal considerate supradimensionate, eliminarea privilegiilor salariale fără justificare și introducerea unor reguli clare și transparente pentru remunerații. În acest fel, ANRE, ASF și ANCOM își vor continua activitatea de reglementare, dar într-un cadru adaptat situației economice actuale.

Instituții în serviciul cetățeanului

Președintele a mai punctat că autoritățile și instituțiile publice trebuie să se raporteze permanent la interesul cetățeanului. „Instituțiile și autoritățile publice trebuie să funcționeze în interesul cetățenilor și să se supună acelorași principii de echitate care guvernează întreaga societate”, a transmis Nicușor Dan, considerând această lege „un pas înainte spre o administrație corectă și responsabilă”.

