Președintele începe consultările cu partidele parlamentare la Cotroceni. Se caută premier

2020-02-06 10:10:38 Constantin Gadea

STATUL TREBUIE SA CONFISTE AVERILE JEFUITORILOR ! In opinia mea, din momentul in care fortele politice democrate ( cu adevarat democrate si proeuropene ), vor reusi sa devina complet stapane pe fraiele tarii, va trebui sa recuperam tot ce s-a jefuit in tara asta dupa 22 decembrie 1989. Indiferent daca sunt actuali sau vechi jefuitori de tara, politici sau neimplicati in politica; indiferent daca au fost sau nu au fost judecati: va trebui ca autoritatile statului sa alcatuiasca LISTA JEFUITORILOR si, pentru fiecare in parte, sa se stabileasca valoarea ( v ) totala a prejudiciului adus tarii.. Curtea de Conturi va pune apoi poprire pe o parte din averea infractorului, in functie de ( v ) care a fost determinat, chiar daca averea a ajuns in posesia urmasilor sau a unor persoane straine. Pai, niste politicieni smecheri au vandut industria, pe spaga. Si au devenit milionari, sau chiar miliardari ( in euro ). Si au asigurat pentru copiii lor si pentru urmasii copiilor lor sa traiasca boiere