Poliţiştii din Mamaia au fost sesizaţi la ]nceputul acestei săptămâni, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat ar fi încercat să corupă sexual un minor, de 17 ani.

”Din primele cercetări a reieşit faptul că minorul în cauză ar fi primit mai multe mesaje cu tentă sexuală. Persoana reclamată, de 48 de ani, este bănuită că, la data de 18 septembrie, ar fi procedat în acelaşi mod şi cu un alt minor, de 16 ani”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

Potrivit sursei citate, cercetările au fost preluate de poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.

În urma izbucnirii acestui scandal, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa au anunţat că unitatea de învăţământ trebuie să înceapă procedura de cercetare disciplinară în cazul profesorului de Religie.Rechizite

”Ca urmare a sesizării primite astăzi, 22.09.2025, de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa cu privire la comportamentul unui cadru didactic faţă de un elev, am luat legătura cu unitatea de învăţământ, solicitând să se sesizeze cu privire la aspectele menţionate. În acest sens, unitatea de învăţământ trebuie să demareze procedura de cercetare disciplinară, deoarece din sesizare reiese că unele dintre faptele expuse au avut loc în timpul activităţii didactice a profesorului respectiv. De asemenea, am sesizat şi organele competente, punând la dispoziţie documentele înregistrate în instituţia noastră”, au afirmat reprezentanţii IŞJ Constanţa.

Arhiepiscopia l-a suspendat din funcție

„Arhiepiscopia Tomisului a dispus oprirea respectivului de la săvârșirea celor sfinte, precum și retragerea binecuvântării de a preda Religia, acesta fiind în prezent anchetat de organele abilitate”, au transmis reprezentanții Arhiepiscopiei