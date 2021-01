Premierul Florin Cîțu, întâlnire cu reprezentanţii Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene: ”Vom merge cu reforma peste tot”

Şeful Guvernului va avea luni, de la ora 10.00, o întâlnire cu reprezentanţii Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene, la Palatul Victoria, potrivit unui anunţ al Executivului.

Florin Cîțu a pregătit întâlnirea încă de săptămâna trecută.

„O să am o discuţie cu Asociaţia Consiliilor Judeţene, cu Asociaţia Municipiilor, şi Oraşelor, Asociaţia Comunelor pentru 2021. Nu este aceasta cea mai mare cheltuială pentru 2021. Sunt alte cheltuieli şi acolo vom avea discuţii şi despre gradul de colectare, modul în care se folosesc banii de către autorităţile locale şi sumele de reechilibrare care vin de la buget. Aş vrea să facem o corelare şi cu gradul de colectare şi cu numărul de personal al angajaţilor din ultima perioadă, cheltuielile de personal, ş.a.m.d. Reforma pe care am anunţat-o în companiile de stat nu se opreşte la companiile de stat. Hemoragia banului public, ineficientă, nu se opreşte la companiile de stat. Vom merge cu reforma peste tot şi atunci banii care vin de la buget în acest an şi în viitor trebuie să meargăm în locuri unde pot fi folosiţi cel mai bine. Am observat că anul trecut a fost an diferit”, a afirmat Florin Cîţu, miercuri la finalul şedinţei Executivului.