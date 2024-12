Preluarea EON de o compania ungară controlată direct de Viktor Orban ar putea fi blocată. În spațiul public au apărut informații referitoare la o implicare a Rusiei în această tranzacție. Potrivit unor surse, Comisia pentru Supravegherea Investițiilor Străine din care fac parte SRI și SIE au făcut verificări pentru a vedea implicarea Moscovei în tranzacție, iar rapoartele au ajuns deja la Ministerul Energiei. Surse au precizat că în cazul în care se constată o problemă de siguranță națională poate fi sesizat CSAT.

Energie România și MVM au semnat deja un acord pentru tranzacție. Suma vehiculată în spațiul public este uriașă: puțin peste 200 de milioane de euro.



Mega tranzacția ar putea fi însă blocată de statul român. Asta pentru că cele două companii au nevoie de un aviz din partea Comisiei pentru Supravegherea Investițiilor Străine. Potrivit unor surse, comisia din care fac parte și Serviciul Român de Informații, dar și Serviciul de Informații Externe au demarat mai multe verificări pentru a vedea dacă Federația Rusă are vreun interes. Rapoartele au ajuns și la Ministerul Energiei. Experții spun însă că statul român ar fi trebuit să vină cu oferte.



"Compania din Germania detine EON distributie si EON furnizare. Ei au hotarat sa vanda EON furnizare. Au lasnsat in spatiul public oferta de vanzare, iar România pentru ca detine o serie de impostori in ministerul energiei, au devenit neinteresati, nu i-a interest, nici macar sa stea la masa. Ei trebuiau sa stea la masa, sa negocieze, sa discute preluarea companiei de catre stat", susține Dian Popescu, expeet în energie.



"EON ar fi trebuit sau trebuie sa existe o clauza de premtiune a statului roman in mom in care vrea sa se retraga din Romania astfel incat companiile de stat hidro, electrica nuclear electrica sa faca un consortiu pentru a cumpara ceea ce eon vrea sa vanda", declara Ionut Purica, expert in energie.



În tot acest timp, ministrul Energiei spune că oferte au depus și companiile de stat. Mai mult, oficialul susține că statul va folosi toate pârghiile legale pentru a verifica vânzarea EON. Potrivit unor surse, în cazul în care se constată o problemă de siguranță națională, Comisia pentru verificarea investițiilor străine ar putea sesiza Consiliul Suprem de Apărare a Țării.



"Sunt si alte institutii ale statului roman prezente in comisie si aceasta comisie va aduna toate informatiile si va da un aviz favorabil sau nefavorabil, declara Sebastian Burduja, Ministrul Energiei.

Au existat multe precedente in care comisia de examinare nu a vizat astfel de tranzactii. EON România are 3,4 milioane de clienți.