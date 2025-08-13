Numai pe faleza cazinoului din Constanta sunt așteptați peste 12 mii de spectatori. La eveniment vor face un adevărat spectacol zeci de nave, dar si avioane militare din cadrul Forțelor Navale. Trimișii speciali Realitatea Plus sunt deja acolo și ne arată cum se desfășoară exercițiile din larg.

Peste 3.000 de soldați și 28 de nave participă la Ziua Marinei

Anul acesta pe mare vor fi prezente 28 de nave, inclusiv ambarcațiuni de luptă ale Forțelor Navale Române, ale Gărzii de Coastă sau ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare.

Spectacolul aerian va include 20 de aparate de zbor ale Forțelor Navale și Aeriene Române.

Cei care vor participa la Ziua Marinei vor putea vedea scafandrii militari români și parașutiști care vor executa diverse scenarii pe mare.

„În cadrul acestui exercițiu participă aproximativ 3500 de militari români și străini.”, a declarat locotenent Alexandru Turturică, purtător de cuvânt al Forțelor Navale.