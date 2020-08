Prefectul județului Buzău are CORONAVIRUS. Care este starea sa de sănătate și ce simptome are

„În urmă cu câteva ore, am fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2. În cursul zilei de ieri, am prezentat simptome uşoare specifice COVID-19 (febră 38º) şi am fost testat, iar rezultatul venit astăzi este pozitiv. Starea mea de sănătate este bună, acum mă simt mai bine decât m-am simţit ieri.

Am încredere că mă voi vindeca rapid şi mă bazez pe profesionalismul cadrelor medicale buzoiene, care au fost ireproşabile pe întreaga perioadă în care au gestionat criza COVID-19. Mâine, voi fi supus unor investigaţii medicale extinse şi voi afla tratamentul care îmi va fi prescris”, a scris pe Facebook Leonard Dimian, prefeectul judeţului Buzău.