Prefectul Alin Stoica a lăsat să se înțeleagă că, cel puțin în momentul de față autoritățile exclud varianta carantinării Bucureștiului. Oficialii merg pe implementarea de măsuri care să reducă cât mai mult deplasare oamenilor și întâlnirile în grup.

„Ar trebui să asculte de lege, care spune că resticționarea se face doar de către primar. Guvernul are anumite drepturi, printre care stabilește și programul agenților economici. Măsura trebuie luată cu HG. Primarul sfidează legea așa că vom ataca decizia pe care o să le ia fără respectarea legii. Legea nu-l protejează pe dânsul. Vom ataca în contencios administrativ, iar decizia se suspendă imediat. Din păcate, genul ăsta de acțiune este una pur populistă, el clamează că a luat măsuri în favoarea populației, dar nu este asa. Pe scurt, prefectul aplică măsurile, așteptăm ca hotărârea să se ia de către guvern, iar apoi aplicăm. Am primit astăzi de la DSP date despre evoluția pandemiei. Mă ajută să propun alte măsuri – nu pot spune acum , pentru că ele trebuie aprobate de în ședința CNSU”, a spus prefectul Capitalei, Alin Stoica.

Medicul Emilian Imbri consideră că măsurile de resticționare sunt mai practice acum, decât o carantinare totală a Bucureștiului.

„Este o situatie clară, indiferent cum calculăm am depășit 6 la mie. E nevoie de măsuri, nu restricții, măsuri epidemiologice care ne-ar ajuta să revenim sub 6%. E corect să se evite confuzia între izolarea la domiciliu și carnatinarea unei localități. Izolarea înseamă că stă acasă și cel care nu are boala, dar a venit în contact cu cineva bolnav sau dintr-o zonă roșie. Carantinarea înseamnă că tot ce intră într-un oraș ar trebui izolat timp de 2 săptămâni. Carantina nu este în momentul de față o soluție. Sunt niște măsuri prin care se încearcă limitarea timpului petrecut în grup. Aceste măsuri s-au dovedit a fi bune și în alte state. Dacă vrem să reducem drrastic numărul de infectări, putem lua în calcul și carantinarea Bucureștiului”, a spus Emilian Imbri.