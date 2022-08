"Proiectele au fost avizate favorabil de MAI, MApN, MMPS, MFP, MS şi MIPE. Procedura este legal îndeplinită. (...) Din punct de vedere politic, deşi este nerelevant sub aspectul activităţii CSM, pentru rigurozitate şi completitudine a informării precizez că proiectele sunt susţinute de coaliţia de guvernare PSD - PNL - UDMR şi, dacă îmi permiteţi o glumă pe un ton serios, nesusţinute de USR. (...) Cifrele pot fi uneori mai convingătoare decât cuvintele. În ultima rundă de dezbateri publice, am primit şi examinat 868 de amendamente. Foarte multe s-au regăsit în proiecte. Spre exemplu, au fost preluate peste 70% din amendamentele făcute de fiecare din secţiile CSM, 76% ale ÎCCJ, 67% al PÎCCJ, 50% DNA şi DIICOT", a declarat Predoiu, citat de Agerpres.



Ministrul a ținut să sublinieze că proiectele satisfac "linii esenţiale", respectiv independenţa, separarea carierelor şi răspunderea magistraţilor: "Suntem conştienţi, aici, la MJ, că e imposibil ca un proiect să satisfacă toate părţile interesate şi nici nu ar fi bine ca un proiect să satisfacă deplin numai unele părţi interesate, în sensul bun al cuvântului interesat. Dar, în acelaşi timp, avem conştiinţa împăcată că aceste proiecte satisfac linii esenţiale, cum ar fi independenţa, separarea carierelor, 'check and balance', primatul dreptului european, răspunderea magistraţilor".



Ministrul Justiției a arătat, de asemenea, că proiectele de modificare a Legilor Justiţiei reprezintă "un posibil punct de start în modernizarea din mers a Justiţiei, a consolidării independenţei sale".



"Doresc să mai subliniez o dată faptul că, pentru MJ, aceste proiecte nu sunt doar un obiectiv MCV, nu sunt doar un obiectiv PNRR, nu sunt doar un obiectiv al Programului de guvernare, ele reprezintă un posibil punct de start în modernizarea din mers a Justiţiei, a consolidării independenţei sale, clarificării regulilor de bază din cariera de judecător şi cea de procuror, a creşterii coerenţei şi funcţionalităţii în cadrul CSM, care să deschidă împreună un alt nivel de eficienţă a Justiţiei şi prin aceasta de garantare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti", a explicat Predoiu.