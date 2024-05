În regiunea Lombardia, în 15 ore a plouat cât într-o lună. Cele mai afectate sunt provincile Milano, Varese și Monza.

La Milano nu s-au mai înregistrat ploi atât de intense în ultimii 170 de ani.

În apropierea orașului Como, o persoană a fost dată dispărută după ce a căzut în apă, în timp ce un mic pod se prăbușea.

Situația este deosebit de critică în Veneto, unde Protecția Civilă a declarat stare de alertă roșie valabilă până la ora 14:00.

Pompierii au avut sute de intervenții din cauza vremii. În Veneto, președintele regiunii a activat o celulă de criză pentru starea de urgență declanșată de ploile din ultimele 24 de ore.

"Nu ne așteptam la o asemenea inundație la mijlocul lunii mai", a comentat acesta, solicitând oamenilor să nu se deplase decât în cazuri excepționale, potrivit RRA.

62 de fenomene extreme, inclusiv grindină, au lovit nordul Italiei în ultimele 24 de ore, cu sute de hectare de porumb, grâu, soia și legume sub apă, alunecări de teren și distrugeri de plantații de viță de vie.

In sei ore 230 millimetri di pioggia. È allerta rossa in #Veneto colpito dal maltempo che già ha flagellato #Milano e la #Brianza. Temporali intensi hanno provocato il crollo di due ponti a #Malo, nel vicentino. Scantinati e sottopassi allagati, numerosi black out elettrici. pic.twitter.com/PxhZ1kAR7B