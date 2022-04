Printre acești eroi se numără și Timur Mickievici, un tânăr de aproximativ 18 ani, care luptă în Ucraina contra armatei lui Putin.

Ce este incredibil legat de acest băiat este faptul că Timur Mickievich a fost bătut până a ajuns în comă de oamenii lui Alexander Lukașenko, liderul pro-rus de la Minsk, în august 2020, când avea doar 16 ani.

Mai mult, băiatului i s-a deschis un dosar penal, mama lui a murit, iar el a reușit să fugă din spital și să părăsească Belarusul. Astăzi, tânărul luptă împotriva ocupanților ruși din Ucraina.

Timur Mickievich, was beaten to a coma by Lukashenko's punishers in August 2020 when he was 16. A criminal case was opened against him, his mother died and he was able to escape from the hospital and leave #Belarus.



Today, he is fighting against #Russian occupiers in #Ukraine.