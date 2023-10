Pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva va începe pe 7 octombrie, la primă oră. După citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva, racla cu sfintele moaște va fi scoasă din Catedrala Mitropolitană în cadrul tradiţionalei procesiuni. Pelerinii s-au strâns deja în număr mare, ca să evite aglomerația.

Punctul culminant va fi pe 14 octombrie, când Sfânta Liturghie va fi oficiată pe un podium amplasat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Sute de mii de oameni vin în fiecare an la cel mai mare pelerinaj creştin ortodox din Estul Europei.

Despre cea supranumită „protectoarea Moldovei” se spune că îndeplinește cele mai mari dorințe. O femeie mărturisește că s-a vindecat miraculos de cancer, prin puterea rugăciunii.

Elena Neagu a venit tocmai din Călărași și este pentru prima dată când atinge moaștele Sfintei.

Femeia s-a vindecat miraculos de cancer prin puterea rugaciunii. S-a rugat cu inima plina de credinta la Sfanta Parascheva si a trait o adevarata minune. I s-au dat putine sanse de supravietuire insa minunile Cuvioasei nu au intarziat sa apara. Si nu este singurul caz. Protectoarea Moldovei aduna la Iasi sute de mii de credinciosi in fiecare an, in luna octombrie. In doar cateva zile, Iasul se transforma in capitala ortodoxiei, cel mai mare pelerinaj crestin ortodox din Estul Europei.