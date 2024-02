Doamna Ciolompea a ajuns la cămin după ce a fost diagnosticată cu Alzheimer, iar doctorii împreună cu familia au decis că are nevoie de îngrijire permanentă.

"Cămin care pe site are niște descrieri foarte frumoase care nu reflectă realitatea. Am adus-o într-o stare foarte bună, în sensul în care ea mânca, bea, se hrănea singură", a povestit Forentina Ciolompea, nora femeii decedate.

La recomandarea asistentelor de a nu o vizita timp de două săptămâni pentru a se acomoda, familia a ținut legătura cu azilul telefonic.

"Am sunat aproape zilnic chiar si de doua ori pe zi sa intrebam de starea ei. Vorbind cu ea la telefon, am vazut ca vorbeste foarte greu si solicita sa fie luata acasa", a mai spus femeia.

După această discuție, membrii familiei s-au prezentat la vizită.

"Am gasut-o intr-o stare greu de descries. Pur si simplu am gasit-o intr-un scaun cu rotile, imbracata cu o bluza de trening cu gluga in fata, fara nimic pe dedesubt, tremura. Am imbracat-o noi. Nu bause apa. Am pus incontinuu intrebari. Ne-au spus permanent ca ea mananca. Lucrurile nu erau asa, era extrem de slabita si parea a fi sedata", a afirmat ruda batranei.

Reporter: Degradarea asta in cate zile a fost de cand ati dus-o?

F.C.: In 12 zile. In etajul ei mirosea ingrozitor a urina, hainele erau puse pe balustrada desi ne-au zis ca au serviciu de spalatorie. <<Cum ii supravegheati?>>Au zis din cand in cand mai trecem pe la ei.

Iar aceste condiții erau pentru o suma uriașă de bani.

Reporter: Cat plateati?

F.C.: 4400 pentru o camera cu 4 paturi.

Reporter: Mai aduceati ceva de acasa?

F.C.: Pe langa am adus toate medicamentele necesare, care nu i-au fost administrate si pampersii.

De la acest moment au mai trecut doar câteva zile până când asistentele au sunat membrii familiei.

Au spus ca e in stop cardio respirator, ca s-au facut manevre de resuscitare si sa venim de urgenta la camin. Am vorbit cu doctoral si ne-a spus ca nu mai are nicio sansa, este pozitiva la gripa A, noi nestiind acest lucru, ca este malnutrita - deci avea glicemia 5, ca are septicemie de la infectia urinara. Am facut plangere la Casa de sanatate, am sesizat inclusive agentia care le-a emis licenta acestor domni", a povestit apartinatorul.

Echipa Realitatea PLUS s-a dus la acest cămin pentru a cere un punct de vedere, însă directorul nu ne-a răspuns concret la întrebări.

Director camin: Din pacate, nefiind medic, nu pot să vă răspund la aceste întrebări. Trebuie să consult exact dosarul dânsei. Din pacate, nu pot să vă dau acum pe loc niciun răspuns de genul asta.

Reporter: În cât timp se poate?

Director camin: Ahhh... nu știu.

Reporter: Dar știți cazul cu doamna?

Director camin: Știu din principiu, știu că a fost un deces că a fost internată la noi.

În schimb, conducerea azilului ne-a răspuns ulterior în scris.

REACȚIE AZIL: “Ne exprimam cele mai sincere condoleante familiei pentru pierderea suferita.

- Doamna Ciolompea a fost consultata regulat de medicii colaboratori ai centrului (prezenti in fiecare zi de luni pana vineri, cat si la nevoie) si a beneficiat de ingrijire atenta pe toata durata sederii sale.

- Pentru a asigura transparenta in ceea ce priveste calitatea serviciilor noastre, vizitele familiilor sunt permise zilnic, fara programare prelabila, dar cu respectarea orelor de vizita si a masurilor de precautie necesare.

Ramanem deschisi in furnizarea oricaror altor informatii autoritatilor competente.”