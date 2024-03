Proiectul de lege completează în acest sens articolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, stabilind exceptarea posesorilor de permis pentru categoriile AM, A1, A2 şi A de la obligaţia de a deţine asupra lor triunghiuri reflectorizante, trusa de prim-ajutor şi extinctor.



"Pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele, cu excepţia celor din categoriile AM, A1, A2 şi A, tractoarele agricole sau forestiere şi tramvaiele trebuie să fie dotate cu trusă medicală de prim-ajutor, două triunghiuri reflectorizante şi un stingător de incendiu, omologate", prevede actul normativ.



Camera Deputaţilor este for decizional pentru acest act normativ, care va intra în vigoare odată cu publicarea sa în Monitorul Oficial.

Ce cantitate de aur este, de fapt, la Roșia Montană și ce alte bogății ascunde subsolul României