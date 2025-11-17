Populația din localitățile tulcene amenințate de explozia unui vapor cu GPL din Ucraina a fost evacuată. Noi imagini cu nava în flăcări - FOTO

Vasul încărcat cu GPL a fost lovit de drone rusești

Luni seară s-a încheiat evacuarea localnicilor din așezările de pe malul românesc expuse unor riscuri în cazul exploziei unui vas cu GPL care arde în portul ucrainean Ismail. În apropierea zonei de risc au rămas doar forțele de ordine, care veghează ca nimeni să nu pătrundă în aria de risc maxim. Pe rețelele de socializare au apărut noi imagini cu nava cuprinsă de flăcări.

La ora 21.30, au fost încheiate operațiunile de evacuare preventivă a populației din zonele expuse riscului generat de situația de urgență produsă în proximitatea localităților Ceatalchioi și Plauru, a transmis nunță ISU Tulcea.

180 de persoane s-au autoevacuat, iar 66 au fost evacuate de către echipele de intervenție. 

Din totalul celor 66 de persoane evacuate, 24 persoane au fost relocate într-un spațiu de cazare din municipiul Tulcea, unde beneficiază de condiții adecvate pe durata menținerii situației de risc.

În apropierea zonei expuse riscului au rămas forțe de intervenție din cadrul ISU, IPJ și IJJ, care monitorizează atent evoluția situației. În eventualitatea producerii unei situații de urgență sau a altor evoluții nefavorabile, echipajele sunt pregătite să intervină rapid pentru limitarea efectelor și reducerea pagubelor materiale.

 

