"Votul anti-PSD întotdeauna funcționează in turul doi. Domnul Ciolacu, dacă rămâne prim ministru si șeful celui mai mare partid, va dovedi că a învățat ceva din lecția Năstase si Ponta. (...) În turul doi se pornește din nou povestea aia cu ciuma roșie, cu salvați diaspora și țara de PSD. Repet, scorul domnului Ciolacu ca lider PSD e foarte bun si ca premier te uiți pe hartă, vezi că are 26-27 de județe, a luat niște orașe mici, (...) dar orașele mari în București scorul e catastrofal", a afirmat Ponta la un post TV, citat de Realitatea Plus.

Fostul premier a afirmat că nici Mircea Geoană n-are cum să câștige alegerile prezidențiale.

"Poate să intre in turul doi, dar problema la Mircea Geoană este următoarea: domne, ești ca un pilot foarte bun de formula 1, zici <<vreau să particip si eu la cursa de formula 1>>, dar n-am mașină, nu am mecanici, nu am camioane, nu am manager de PR. Mircea Geoană acum e un pilot foarte bun care merge pe pista pe jos."

Continuând paralele cu formula 1, Ponta a afirmat că singura șansă a lui Geoană de a ajunge la Cotroceni este "dacă sunt foarte slabi și cei cu mașini bune, dacă se ciocnesc".