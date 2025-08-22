„E o catastrofă ecologică. Asociația noastră a fost prezentă imediat și am alertat autoritățile. Amploarea este mare – tot ce trăia în râu pe o distanță considerabilă a murit. E vorba de substanțe foarte toxice, aditivi, ciment, care au ajuns direct în apă”, a declarat Darius Scoica, reprezentant al asociației, potrivit Ora de Sibiu.

Acesta susține că spune că în urma poluării au murit specii rare de pești.

„Noi nu suntem împotriva construcției autostrăzii, dar modul în care se lucrează e dezastruos, fără respect față de natură. Nu poți deversa beton la întâmplare. Situația putea avea urmări grave. Noi tragem un semnal de alarmă”, a adăugat Scoica.

În replică, Sebastian Forir, reprezentant al Serviciului de Gospodărire a Apelor Sibiu, confirmă incidentul și efectele sale, dar susține că nu a fost o acțiune intenționată.

„Un muncitor neatent de pe șantier a revărsat beton, iar o parte a ajuns în râu. Nu a fost o poluare cu hidrocarburi sau ape menajere. Din cauza compoziției betonului, pH-ul apei a scăzut brusc, iar unele specii de pești nu au supraviețuit. Din păcate, da, au murit mulți pești. Însă nu putem vorbi despre un dezastru ecologic în sensul extrem al termenului. Situații similare se pot întâmpla. Important e ca șantierul să fie mai atent pe viitor. Conform avizelor, ar fi trebuit să fim anunțați, dar, probabil, au omis. Sunt convins că data viitoare nu vor mai uita”, a declarat Forir.

Ce spun reprezentanții Primăriei Avrig

Autoritățile locale spun că o anchetă este în plină desfășurare. Reacția vine după ce Primăria Avrig a fost sesizată de către cetățeni privind situația de pe râu.

„Primăria Orașului Avrig a fost sesizată în această după-amiază de mai mulți cetățeni cu privire la faptul că, pe râul Avrig, plutesc pești morți. După verificările efectuate de Poliția Locală, am sesizat reprezentanții Apelor Române. La fața locului s-au deplasat echipaje ale Poliției, ale Gărzii de Mediu și ale Apelor Române. Se fac verificări pentru a stabili cauza exactă a morții peștilor”, a declarat Lidia Bădilă, purtător de cuvânt al Primăriei Avrig.

„Considerăm prioritară protejarea mediului și a sănătății publice. Primăria va urmări desfășurarea anchetei și va sprijini instituțiile abilitate pentru clarificarea situației”, a mai adăugat aceasta.