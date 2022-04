"Am avut o discuţie, după ce am revenit în ţară în această dimineaţă, cu ministrul Energiei. România nu este afectată în acest moment. Consumul de gaze este mult sub capacitatea de producţie pe care noi o avem. Ştiţi foarte bine că suntem una dintre puţinele ţări din Europa care beneficiem de resursă de gaz consistentă, sigur, nu pe deplinătatea nevoilor noastre. Asigurăm pentru perioada de iarnă un import de aproximativ 20% din necesar. Acum, când discutăm, se caută surse alternative de asigurare a gazului, dar, încă o dată, în acest moment România nu este afectată", a declarat, miercuri, Ciucă, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

La sfârșitul lunii martie, președintele Vladimir Putin a semnat un decret prin care ordona contractorilor străini ai Gazprom din așa-zise "țări ostile" să plătească pentru gazul rusesc doar în ruble, altfel fiind amenințate cu sistarea livrărilor.

Surse din industria energetică poloneză au declarat pentru Onet că au fost luate în calcul diverse scenarii și că "datorită implementării strategiei guvernului de diversificare a surselor de aprovizionare cu gaze, Polonia este pregătită să obțină gaze din diverse direcții prin infrastructura de transport Gaz-System, care a fost dezvoltată în mod consecvent în ultimii ani".