Polonia condamnă atacul cu dronă din România. Sikorski: „Trebuie să ne apărăm de Rusia”

Sursă: Realitatea.net

Ministrul de externe al Poloniei s-a alăturat listei tot mai lungi de lideri și miniștri din întreaga Europă care condamnă atacul cu drone al Rusiei în România.

Reacția oficialului polonez vine după ce un aparat de zbor rusesc s-a prăbușit vineri pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, provocând o explozie și un incendiu într-un apartament de la etajul zece. În urma incidentului grav din țara noastră, aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat de urgență din imobil. De asemenea, două persoane care au suferit răni ușoare au avut nevoie de îngrijiri medicale acordate direct la fața locului.

Rusia este considerată o amenințare, indiferent de explicații

Șeful diplomației poloneze, Radoslaw Sikorski, a oferit o declarație fermă pentru agenția Reuters, subliniind că acest eveniment demonstrează încă o dată pericolul pe care îl reprezintă Moscova pentru regiune. Oficialul a arătat că Europa trebuie să rămână vigilentă și pregătită să se protejeze.

„Indiferent dacă a fost vorba de un act intenționat sau de o neglijență, Rusia rămâne periculoasă și trebuie să ne apărăm împotriva ei”, a afirmat el, conform Skynews.