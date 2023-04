Dacă în numeroase cazuri inculpații nu recunosc nimic în fața autorităților, cei doi polițiști și-au povestit cu lux de amănunte faptele în fața judecătorului.



Magistrații s-au lăsat influențați de sinceritatea lor și au decis că merită o măsură mai blândă.



Comisarul de poliție Andrei Pantea și Valentin Olteanu, agent șef din cadrul Direcției Generale a Poliției București, acuzați de luare de mită în formă continuată sunt cercetați și de șefi. Comisarul era în poliție din 2009 și era vicepreședinte în cadrul sindicatului de poliție SidePol. Agentul șef nu avea mai mult de doi ani în uniforma legii.



Potrivit datelor din ancheta, ceri doi politisti au oprit in perioada 23 martie-22 aprilie 2023, nu mai putin de 38 de soferi in trafic de la care au luat bani atat in euro cat si in lei 00.31



Joi, procurorii anticorupție le-au organizat un flagrant. Polițiștii au luat bani de trei ori de la ofițeri sub acoperire care ar fi făcut greșeli în trafic. Ghinion a avut însă, un șofer turc care a scos bani să îi mituiască, chiar sub ochii anchetatorilor care stăteau la pândă.



Polițiștii șpăgari au facut primele declarații pe capota mașinii, încătușați de colegii lor de la anticorupție, iar apoi au răspuns ore întregi și la întrebările procurorilor DNA.



Aveau un plan foarte bine pus la punct. Actionau in special in zona de nord a capitalei si opreau doar autoturisemele luxoase. Potrivit unor surse, printre cei care au fost opriti se numar Gigi Becali, dar si Mircea Geoana TAIE



Anchetatorii au adunat mai multe dovezi cu care s-au prezentat în fața judecătorului de la Tribunalul București și au cerut trimiterea lor după gratii.