Autoturism de 200.000 de euro, găsit la PTF Foeni

Primul caz a fost înregistrat pe 31 august la Punctul de Trecere a Frontierei Foeni. Șoferul, un cetățean român, a prezentat documentele pentru un autoturism înmatriculat în Serbia. Verificările au arătat că vehiculul, evaluat la aproximativ 200.000 de euro, figura în bazele de date internaționale ca fiind căutat de autoritățile din Austria pentru confiscare.

Conducătorul auto a declarat că a achiziționat mașina dintr-un parc auto din Austria, printr-o persoană necunoscută, fără să știe că era urmărită de autorități. Vehiculul a fost indisponibilizat, iar pe numele șoferului a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire.

Al doilea autoturism, interceptat la PTF Moravița

Cel de-al doilea autoturism, estimat la 16.000 de euro, a fost identificat la Punctul de Trecere a Frontierei Moravița. Și în acest caz, șoferul, tot cetățean român, conducea o mașină căutată pentru confiscare de autoritățile spaniole.

Mașină furată, descoperită la granița României / Sursa foto - Poliția de frontieră

Autoturismul a fost indisponibilizat, iar șoferului i s-a întocmit dosar penal pentru tăinuire, conform legii.

Polițiștii de frontieră din Timiș reamintesc că astfel de controale fac parte din eforturile continue de prevenire a traficului internațional de autoturisme și de respectare a legislației privind confiscarea vehiculelor urmărite de autorități străine.