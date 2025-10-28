În ciuda faptului că fapta este încadrată ca ultraj, evenimentul nu ar fi fost raportat oficial de superiori. Situația a ieșit la iveală abia după ce polițista a depus personal plângere la Parchet, iar agresorul a fost arestat preventiv.

Intervenție cu final violent

Incidentul a avut loc în noaptea de 19 spre 20 aprilie 2025, în jurul orei 00:40, în zona unei biserici din Slatina. Echipajul de patrulare, din care făcea parte și polițista, a observat un bărbat care încerca să lovească o altă persoană cu o sticlă în cap. Intervenția promptă a agentei a împiedicat o posibilă tragedie, însă individul a devenit violent și a tras-o de păr pe polițistă, lovind-o înainte să fie imobilizat cu ajutorul unei alte patrule.

Agresorul a fost ulterior transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina, la Secția Psihiatrie, iar polițista, după ce a depus plângere, a obținut arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Sindicaliștii Europol: „O tentativă de mușamalizare”

Reprezentanții Sindicatului Europol au făcut public cazul, acuzând conducerea Poliției Municipiului Slatina că a ales să nu înregistreze fapta de ultraj și nici să raporteze incidentul superiorilor.

„Conducerea a preferat să minimalizeze evenimentul, deși vorbim despre o infracțiune comisă împotriva unui polițist aflat în misiune. Colega noastră a fost nevoită să se adreseze singură Parchetului pentru a-și face dreptate”, au transmis sindicaliștii într-un comunicat.

În urma presiunilor publice, Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a deschis o anchetă internă privind modul în care a fost gestionat cazul.

Șefii Poliției Slatina, cercetați disciplinar

Conform răspunsului transmis de IGPR, atât șeful Poliției Municipiului Slatina, cât și adjunctul său sunt în prezent cercetați disciplinar pentru nerespectarea procedurilor legale și lipsa de reacție față de o infracțiune de ultraj.

„Este inadmisibil ca o polițistă agresată în timpul serviciului să nu beneficieze de sprijinul instituției. Asemenea atitudini subminează încrederea colegilor și afectează grav imaginea Poliției Române”, au subliniat reprezentanții Europol.

Într-un comunicat remis presei, IPJ Olt confirmă că a fost sesizat prin 112 cu privire la un scandal izbucnit între mai multe persoane și că polițista a fost agresată în timpul intervenției. Instituția precizează că agresorul a fost internat la Psihiatrie și ulterior reținut pentru 24 de ore, fiind arestat preventiv în baza deciziei Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina.

Ancheta internă declanșată de IGPR ar putea aduce, în perioada următoare, măsuri disciplinare împotriva celor care au ales tăcerea în locul transparenței.