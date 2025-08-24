Cei doi bărbați fuseseră implicați într-un accident rutier, iar cearta dintre ei a degenerat într-o altercație fizică, potrivit Realitatea Plus.

Agentă de poliție, care a observat întreaga scenă din mașina sa, a coborât pentru a-i legitima. În acel moment, unul dintre șoferi s-a îndreptat spre vehiculul său, însă nu s-a întors cu actele solicitate, ci cu un topor.

Polițista nu și-a pierdut cumpătul și a tras mai multe focuri de armă pentru a-i potoli pe bărbați și a reușit să dezarmeze agresorul. Ulterior, a cerut întăriri la fața locului, iar bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.