Polițistă atacată cu toporul, pe o șosea din Dolj. Fără să-și piardă cumpătul, i-a pus la punct pe atacatori - VIDEO

Sindicatele polițiștilor au atras atenția asupra riscurilor tot mai mari la care sunt supuși agenții

Incident șocant în Dolj. O polițistă a fost la un pas să fie lovită cu toporul după ce a intervenit pentru a aplana un conflict între doi șoferi. Reacția profesionistă a agentei a fost aplaudată de colegii ei din toată țara. Atenție, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Cei doi bărbați fuseseră implicați într-un accident rutier, iar cearta dintre ei a degenerat într-o altercație fizică, potrivit Realitatea Plus.

Agentă de poliție, care a observat întreaga scenă din mașina sa, a coborât pentru a-i legitima. În acel moment, unul dintre șoferi s-a îndreptat spre vehiculul său, însă nu s-a întors cu actele solicitate, ci cu un topor.

Polițista nu și-a pierdut cumpătul și a tras mai multe focuri de armă pentru a-i potoli pe bărbați și a reușit să dezarmeze agresorul. Ulterior, a cerut întăriri la fața locului, iar bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.