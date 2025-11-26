”La data de 25 noiembrie 2025, în jurul orei 18:20, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat, prin apel 112, de către un bărbat din oraşul Potcoava, cu privire la faptul că fiul său, în vârstă de 14 ani, ar fi fost agresat fizic de către un poliţist, în timp ce se afla la cursuri într-o unitate de învăţământ din localitate”, au transmis, miercuri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (ipj) Olt.



Captură foto/ reporter24.ro



Ei au precizat că în acest caz a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă.



”Dosarul a fost declinat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, instituţia competentă să efectueze verificări pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi pentru a se pronunţa asupra existenţei sau inexistenţei celor sesizate. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt acordă întreaga disponibilitate organelor de cercetare şi va pune la dispoziţia acestora toate datele şi documentele necesare soluţionării cu celeritate a cauzei”, au precizat poliţiştii.