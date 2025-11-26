Polițist din Olt, anchetat penal după ce a lovit un elev de 14 ani

Polițist din Olt, anchetat penal după ce a lovit un elev de 14 ani/ Profimedia
Un poli'ist din Olt este anchetat penal după a agresat un elev de 14 ani. Din primele informații, incidentul șocant s-a petrecut chiar în timp ce minorul se afla la ore, în sala de curs. Conform declarațiilor tatălui, elevul ar fi fost lovit de polițistul care voia să afle informații cu privire la identitatea unor colegi. Atenție, urmează informații, detalii și imagini care vă pot afecta emoțional!

”La data de 25 noiembrie 2025, în jurul orei 18:20, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat, prin apel 112, de către un bărbat din oraşul Potcoava, cu privire la faptul că fiul său, în vârstă de 14 ani, ar fi fost agresat fizic de către un poliţist, în timp ce se afla la cursuri într-o unitate de învăţământ din localitate”, au transmis, miercuri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (ipj) Olt. 

 

Ei au precizat că în acest caz a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă. 
 
”Dosarul a fost declinat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, instituţia competentă să efectueze verificări pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi pentru a se pronunţa asupra existenţei sau inexistenţei celor sesizate. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt acordă întreaga disponibilitate organelor de cercetare şi va pune la dispoziţia acestora toate datele şi documentele necesare soluţionării cu celeritate a cauzei”, au precizat poliţiştii.