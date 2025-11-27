Ancheta arată că bărbatul ar fi exploatat o femeie pe care o recrutase prin metoda „loverboy”, obligând-o să se prostitueze în mai multe state din Europa, iar o parte din banii obținuți ar fi ajuns direct în buzunarele lui.

Rețineri și acuzații grave

DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești a anunțat joi că a dispus reținerea a patru persoane cu vârste între 21 și 33 de ani, cercetate pentru proxenetism. Printre ele se află și polițistul de 33 de ani, împotriva căruia procurorii au formulat și acuzația suplimentară de trafic de persoane.

Potrivit anchetatorilor, în noiembrie 2024 agentul ar fi atras o tânără într-o relație falsă, apoi ar fi convins-o să plece în străinătate, unde a fost forțată să se prostitueze în locații din Elveția și Irlanda, până la finalul lunii noiembrie 2025. O parte din sumele obținute ar fi fost însușite de polițist, susțin procurorii.

Exploatare în mai multe state europene

Gruparea din care făcea parte agentul este acuzată că a obținut beneficii materiale din facilitarea prostituției pe teritoriile Elveției, Germaniei, Marii Britanii și Irlandei, pentru patru tinere. Una dintre victime ar fi fost chiar soția unuia dintre inculpați.

În cadrul anchetei au avut loc percheziții la domiciliile suspecților, unde au fost găsite droguri de mare risc (cocaină), documente, dispozitive electronice și alte probe relevante pentru cauză.

O imagine publică fără suspiciuni

Surse judiciare au precizat că polițistul lucra în sistem din 2013 și era încadrat la Biroul Rutier Pitești. Acesta nu avea un istoric disciplinar grav, fiind sancționat o singură dată cu mustrare scrisă pentru întârzierea finalizării unei lucrări.

Foștii săi colegi susțin că nimic din comportamentul agentului nu trăda implicarea în activități infracționale: era punctual, își îndeplinea sarcinile și nu afișa un stil de viață ostentativ.

Procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Argeș, solicitând arestarea preventivă pentru 30 de zile a tuturor celor patru inculpați.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor faptelor și a eventualilor complici.