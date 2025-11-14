Atrași de promisiuni false

Potrivit anchetatorilor din Italia, totul a început pe rețelele sociale, unde tânăra a fost contactată de un cuplu de români. Aceștia i-au promis un loc de muncă bine plătit într-un restaurant italian. Încrezătoare în oferta primită, fata a acceptat să plece împreună cu ei.

Călătoria avea însă să se transforme într-un coșmar.

Drogată și lipsită de acte, dusă într-o casă unde era sechestrată

Înainte să părăsească România, cei doi ar fi drogat-o cu substanțe interzise, până când și-a pierdut cunoștința. Profitând de starea ei, i-au luat actele și telefonul, lăsând-o complet izolată și vulnerabilă.

Ajunsă în Italia, victima a fost dusă într-un imobil unde era supravegheată non-stop, agresată și obligată să se prostitueze. Anchetatorii spun că suspecții îi făceau fotografii compromițătoare pe care le publicau pe platforme destinate prostituției, pentru a o determina să accepte clienți.

Fuga care i-a salvat viața

Într-un moment de neatenție al agresorilor, tânăra a reușit să iasă din locuință și a fugit până la gara cea mai apropiată. De acolo, s-a deplasat direct la Consulatul României, unde a cerut protecție.

Reprezentanții consulatului au alertat imediat poliția italiană. Oamenii legii au intervenit rapid, au localizat casa în care era ținută cu forța și i-au arestat pe cei doi români.

Suspecții sunt cercetați pentru răpire, trafic de persoane, sechestrare de persoane și proxenetism. Ancheta continuă pentru a stabili dacă mai există și alte victime.