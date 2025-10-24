Ancheta în acest caz a pornit de la o speţă instrumentată de către Poliţia Transporturi Braşov. Pe parcursul investigaţiei, poliţiştii de la Transporturi au constatat fapte de proxenetism şi au extins cercetările. Astfel, ei au ajuns să obţină dovezi cu privire la faptul că bărbatul de 31 de ani şi soţia acestuia au obţinut 300.000 de euro, numai în ultimul an, din exploatarea sexuală a două tinere, în bordeluri din Austria şi Germania.

„În perioada 2024 – iulie 2025, prin folosirea de către inculpat a metodei „loverboy”, constând în seducerea victimelor prin promisiunea unui trai mai bun, întemeierea unei familii, promovarea de planuri pentru viitor şi prezentarea unei perspective caracterizate printr-o viaţă de familie ideală, ceea ce le-a creat victimelor o stare de dependenţă emoţională faţă de acesta, a determinat şi înlesnit practicarea prostituţiei în ţară şi în străinătate de către două persoane vătămate, una în vârstă de 22 de ani, iar cealaltă de 27 de ani. La săvârşirea faptei a participat şi inculpata, soţia acestuia, care a creat şi participat la scenarii care să le câştige încrederea celor două persoane vătămate că relaţia cu soţul ei este una pur formală şi că nu reprezintă o ameninţare pentru acestea”, se arată în rechizitorul procurorilor.

Potrivit acestora, bărbatul a înlesnit celor două femei exploatate drumul către bordeluri din Austria şi Germania, le-a cumpărat bilete de avion sau le-a sdus cu autoturismul, a stat cu ele în mod constant şi le-a verificat şi controlat atât activitatea prestată, cât şi sumele de bani câştigate, obţinând foloase patrimoniale în valoare de aproximativ 300.000 euro de pe urma practicării prostituţiei de către cele două femeie. O parte din bani o trimitea în ţară soţiei lui.

Ancheta a arătat că cei doi foloseau această metodă pentru a face rost de bani încă din anul 2019, procurorii subliniind că, în perioada 2019-2023, cuplul a obţinut foloase materiale de aproximativ 400.000 euro exploatând, în mod similar, alte femei.

O parte din banii obţinuţi din activitatea de proxenetism au fost folosiţi la achiziţionarea a patru apartamente în municipiul Braşov.

Cei doi au fost trimişi în judecată procurorul de caz dispunând sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale celor doi inculpaţi şi solicitând instanţei investite cu judecarea cauzei să dispună confiscarea specială a sumei de 300.000 euro, precum şi confiscarea extinsă a sumei de 400.000 euro.