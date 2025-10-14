La conferința de securitate din Germania, Ministrul de externe Emil Hurezeanu a recunoscut că a avut o conversație informală cu Richard Grenell, emis­arul lui Trump, pe un hol. Omul lui Trump ar fi menționat interesul pentru soarta fraților Tate.

După discuția de la München, frații Tate au primit permisiunea din partea DIICOT de a plecat din România în Statele Unite Ale Americii, cu un avion privat.

Ilie Bolojan a condus politica Externă a României din poziția de președinte interimar

Ilie Bolojan a condus politica Externă a României din poziția de președinte interimar, după ce Klaus Iohannis a demisionat. El nu a fost la prima reuniune a liderilor UE de la Paris, unde s-au purtat discuții cruciale despre război. El a fost invitat a doua zi de către Macron, unde ceilalți lideri se aflau în format online la discuții.

Pentru a restabili relațiile diplomatice dintre guvernul de la București și cel al SUA, Marcel Ciolacu a trimis doi „emisari speciali” la Mar-a-Lago. Dragoș Sprânceană a făcut mai mult rău României, prin declarațiile sale decât să restabilească relațiile diplomatice.

Telefonul lui Nicușor către Trump, neconfirmat

După câștigarea alegerilor prezidențiale de către Nicușor Dan, el a anunțat cu fast că a purtat o discuție telefonică cu Donald Trump, fapt care nu a fost confirmat niciodată de liderul de la Casa Albă sau autoritățile americane. Nicușor Dan a punctat în comunicarea făcută faptul că a primit o invitație de la Trump de a vizita America.

Instalarea cabinetului Bolojan și a Oanei Țoiu la conducerea Ministerului de externe a început cu așa zisă reformă în ambasade și consulate. Șefa MAE a concediat-o imediat de Tamila Cristescu de la consulatul din New York, ea fiind o mare apropiată a lui Paolo Zampolli, deja numit la acea vreme emisar special al lui Trump. Țoiu nu și-a imaginat la acea vreme că Zampolli va primi drept sarcină relația cu România.

Nicușor Dan a făcut încă din primele zile de mandat o vizită în Ucraina și Republica Moldova

Nicușor Dan a făcut încă din primele zile de mandat o vizită în Ucraina și Republica Moldova. Președintele a participat la summitul NATO de la Haga, unde l-a pândit pe Donald Trump pentru a face o poză cu acesta.

După șirul de gafe de la nivel Diplomatic, Nicușor Dan a mers împreună cu familia la o întâlnire cu președintele Austriei.

După aceste acțiuni, Nicușor Dan și-a luat o vacanță de 3 săptămâni, unde a vizitat mai multe atracții turistice din România și Republica Moldova. Vacanța acestuia cu familia a fost întreruptă de ședințele Coaliției pentru Voință de la Nivel European, unde a trebuit să intre în direct din baze militare.

Nicușor Dan a făcut mai multe gafe de protocol în țară, dar și la Summitul informal al UE din Danemarca

Nicușor Dan a făcut mai multe gafe de protocol în țară, dar și la Summitul informal al UE din Danemarca. EL nu știa cum să se raporteze la liderii europeni, dar și la regele Danemarcei.

Oana Țoiu nu a ratat nicio ocazie pentru a ieși din anonimat, ea a criticat vehement deplasarea foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing de ziua națională a Chinei.

Oana Țoiu a fost la reuniunea ONU de la New York în locul președintelui Nicușor Dan și al premierului Ilie Bolojan. Ea a susținut politica franceză față de războiul din Fâșia Gaza, care era contrară administrației Trump.

Oana Țoiu a fost în urmă cu câteva zile la Washington DC, unde s-a întâlnit pentru aproximativ 15 minute cu secretarul de stat Marco Rubio. Discuțiile au vizat cumpărarea de arme americane de către România și producția de energie.