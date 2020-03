Poliția Română cumpără drone hi-tech de la firma unui fost militar, care face afaceri de milioane cu statul

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat pe 1 august 2019 o licitatie prin intermediul careia isi cauta furnizor de drone de inalta perfomanta.



Printre altele, politistii voiau intre unul si trei sisteme de drone, numite in documentatie unmanned aerieal systems (UAS).



Fiecare dintre aceste sistemele UAS ar urma sa fie alcatuit, la randul sau, din intelegerea noastra, din cel mult 3 drone, numite unmanned aerial vehicles (UAV), dar si statii de control de la sol si un generator.



Dronele - care ar urma sa ajunga la aproape 15 kg fiecare - ar urma sa aiba capacitatea de a zbura la 3.000 de metri si de a ramane in aer cel putin cate 50 de minute continuu.



In plus, parte dintre drone ar urma sa fie dotate cu camere video cu termoviziune si camere care sa filmeze si in infrarosu (in intuneric - n.red.). Nu in ultimul rand, camerele dronelor ar trebui sa mareasca de pana la 30 de ori o imagine captata si sa transmita materialele video inregistrate HD de la 5 km distanta.



La licitatie s-au inscris 4 firme. A castigat STARC4SYS SRL, o societate care - potrivit portalului Listafirme.ro - este detinuta si administrata de George Cristian Grimfus.









Potrivit presei, acesta este un fost militar, angajat in trecut in Ministerul Apararii Nationale (MApN), la Telecomunicatii.

