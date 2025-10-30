Autoritățile au transmis calendarul precis al închiderii și restricțiilor pe Podul Prieteniei, măsuri necesare pentru lucrări de consolidare și montaj de panouri rutiere din beton armat.
4 Noiembrie: Închidere totală (09:00 – 21:00)
Data: Marți, 04 noiembrie 2025.
Interval orar: 09:00 – 21:00.
Măsură: Circulația rutieră va fi închisă complet pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule.
5 Noiembrie: Restricții pentru vehiculele grele
Începând cu 04 noiembrie, ora 21:00, până pe 05 noiembrie, ora 09:00.
Traficul va fi restricționat. Vor putea circula doar:
-
Autovehiculele cu masă totală maximă autorizată sub 3,5 tone.
Vehiculele destinate transportului de pasageri.
-
Vehiculele de mare tonaj (TIR-uri) vor fi nevoite să aștepte ridicarea restricțiilor sau să aleagă rute alternative.
Recomandări pentru șoferi
Pentru a evita blocajele și întârzierile majore, autoritățile recomandă șoferilor și transportatorilor să replanifice traseul și să utilizeze alte puncte de trecere a frontierei:
Vama Calafat – Vidin
Vama Călărași – Silistra
Poliția de Frontieră Română și cea bulgară vor coopera pentru gestionarea traficului adiacent.