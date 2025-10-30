Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu, blocat. Programul restricțiilor de circulație pentru 4 și 5 noiembrie 2025

Șoferii și transportatorii sunt avertizați cu privire la restricții majore de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Conform anunțului oficial, podul va fi închis complet pe data de 4 noiembrie. De asemenea, vor fi impuse restricții suplimentare pentru vehiculele grele (TIR-uri) pe data de 5 noiembrie. Aceste măsuri afectează direct traficul rutier România-Bulgaria și impun căutarea de rute alternative.

Autoritățile au transmis calendarul precis al închiderii și restricțiilor pe Podul Prieteniei, măsuri necesare pentru lucrări de consolidare și montaj de panouri rutiere din beton armat.

4 Noiembrie: Închidere totală (09:00 – 21:00)

Data: Marți, 04 noiembrie 2025.

Interval orar: 09:00 – 21:00.

Măsură: Circulația rutieră va fi închisă complet pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule.

 

5 Noiembrie: Restricții pentru vehiculele grele

 

  • Începând cu 04 noiembrie, ora 21:00, până pe 05 noiembrie, ora 09:00.

  • Traficul va fi restricționat. Vor putea circula doar:

    • Autovehiculele cu masă totală maximă autorizată sub 3,5 tone.

    • Vehiculele destinate transportului de pasageri.

  • Vehiculele de mare tonaj (TIR-uri) vor fi nevoite să aștepte ridicarea restricțiilor sau să aleagă rute alternative.

Recomandări pentru șoferi

Pentru a evita blocajele și întârzierile majore, autoritățile recomandă șoferilor și transportatorilor să replanifice traseul și să utilizeze alte puncte de trecere a frontierei:

  • Vama Calafat – Vidin

  • Vama Călărași – Silistra

Poliția de Frontieră Română și cea bulgară vor coopera pentru gestionarea traficului adiacent.