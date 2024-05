PNL Sector 3 cere transparență în administrarea Bucureștiului. Semnalul dat de Andrei Baciu în prezența candidatului Sebastian Burduja:

- Organizația PNL Sector 3 trage un semnal de alarmă despre starea deplorabilă a infrastructurii în București. În prezența candidatului PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, liderul organizației, Andrei Baciu a organizat un miting la km 0 al Bucureștiului, în zona străzii Mavrogheni Nicolae, neasfaltată de mai mulți ani.

- Sute de membrii organizației PNL S3, împreună cu simpatizanți, s-au adunat la km 0 al Capitalei, lângă Biserica Sf Gheorghe să ceară intervenția urgentă a administrației pentru ca bucureștenii să beneficieze de condiții de trai demne de un oraș european. Zona este în administrarea Primăriei Capitalei.

Președintele PNL Sector 3, Andrei Baciu:

- În inima Bucurestiului, strada Mavrogheni este neasfaltată, arată ca și când e dintr-un târgușor, cu o sută de ani în urmă. Suntem oameni rezonabili, nu spunem că așa arată tot Bucureștiul. Dar este inadmisibil ca inima Bucureștiului, centrul, centrul istoric, să nu fie prioritizat. Strada asta plină de noroi, clădiri de o frumusețe rară, am văzut câteva bijuterii arhitecturale care stau să cadă efectiv.



- Ar trebui să vorbim despre lucruri mai sofisticate, ne-ar face plăcere să vorbim de digitalizare, de proiecte mari, de infrastructură, să vorbim despre ce înseamnă aer curat într-o capitală europeană, nu Bucureștiul cu cel mai poluat aer pe care îl respiram cu toții. Dar când nu ai canalizare în anumite locuri, e greu să vorbești de digitalizare.



- Am vrut să arătăm că Bucureștiul rămâne într-o bună măsură un oraș care are multe zone prăfuite, anchilozate și rămase îngropate în timp. Vedem problemele și trebuie să vorbim evident despre soluții. Sebastian Burduja este bine pregătit, singurul candidat care poate face din București un loc mai bun. Este singurul care poate să schimbe la față inima, centrul Bucureștiului, singurul care poate face ca lucrurile astea să se întâmple.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja:



- Toți bucureștenii trebuie să vadă această stradă, Mavrogheni. Și cam toate străzile din această zonă. Îi rog pe toți bucureștenii ca înainte de 9 iunie să vină aici într-o plimbare, la doi pași de spitalul Colțea, și de kilometrul 0, și de Piața Universității. Cu siguranță vor alege schimbarea. Pentru că ceea ce vedem cu ochii noștri în această zonă este rezultatul unei incompetențe, a unei nepăsări, nu de azi, de ieri, ci administrație după administrație.

- În tot centrul istoric, lângă Primăria Generală, zona străzii Eforie, situația este similară, e plin de mașini, străzile sunt mizerabile, clădirile abandonate. Un București care nu arată așa cum ar trebui. Eu am propus o serie de măsuri. Atunci când spațiul public este abandonat, asa cum e strada Mavrogheni și toată această zonă, asta încurajeaza infractorii, traficanții de droguri, pe cei care comit acte de violență și asta se întâmplă tot mai des în orașul nostru.

- Aici e cartea de vizită a Bucureștiului. Trebuie să punem în valoare bogăția acestui oraș - istorică, culturală, de patrimoniu. Trebuie să reabilitezi. Orice oraș din lumea asta care ar avea asemenea patrimoniu ar face orice să îl pună în valoare. Pentru că nu înseamnă o viață mai bună doar pentru oamenii care locuiesc aici, în zona zero a Bucureștiului, înseamnă și mai multi turiști, mai multe companii, mai multe investiții, un altfel de aer în capitala noastră.

- Noi transmitem un semnal - administrațiile de până acum au însemnat un mare eșec pentru acest oraș Noi sunte singura alternativă pentru o schimbare reală a Bucureștiului. Pentru că avem un plan, avem o echipă și avem rezultate.